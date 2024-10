UDINESE NEWS – Oggi la seduta a porte aperte: la rassegna stampa

Programma intenso quest'oggi in quel di Udine con l'ennesimo appuntamento tra la squadra e tutti i suoi tifosi. L'Udinese infatti accoglierà il suo pubblico per la solita sessione d'allenamento a porte aperte. Un ottimo modo quello trovato da Kosta Runjaic per fare gruppo e soprattutto per dare la possibilità a tutti i fans di vedere da vicino i propri beniamini.