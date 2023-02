News Udinese | Leonardo Semplici in città per la firma: domani l’ufficialità

L'Udinese ha già iniziato i suoi lavori in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita di domenica pomeriggio alle ore 18 sarà davvero un crocevia fondamentale per questa stagione e soprattutto per una squadra che ha grande voglia di fare la differenza. Nel frattempo, l'avversario di turno ha dato una sterzata drastica alla propria stagione. Ci siamo. Ormai siamo ai dettagli per l'ufficialità di Leonardo Semplici sulla panchina dello Spezia. Secondo Gianluca Di Marzio, tecnico toscano è arrivato in città per firmare entro domani mattina il contratto fino al 2024 con il club ligure. Il club sta preparando i documenti dopo il via libera arrivato da New York, dove vive il proprietario Robert Platek.