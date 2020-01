Serie A, ecco il programma degli anticipi e dei postici dell’Udinese

NEWS UDINESE – Il girone di ritorno della Serie A 2019-20 sta ufficialmente per fischiare il suo primo calcio d’inizio. Domani alle ore 15:00 la sfida inaugurale sarà giocata da Lazio e Sampdoria. I biancocelesti, dopo aver battuto il record di dieci vittorie consecutive, vorranno aumentare la loro striscia vincente. Mente i blucerchiati cercheranno di fare risultato in ottica salvezza. L’Udinese invece giocherà la prima gara in programma domenica. I bianconeri sfideranno il Milan alle 12:30 presso lo Stadio San Siro. intanto la Lega Serie A ha annunciato, tramite il suo portale online, il futuro calendario degli anticipi e dei posticipi. Ecco dunque il programma dei friulani e le emittenti televise che trasmetteranno gli incontri dei bianconeri:

5ª GIORNATA RITORNO: Domenica 16 febbraio 2020 ore 12.30 UDINESE – HELLAS VERONA. DAZN.

6ª GIORNATA RITORNO: Sabato 22 febbraio 2020 ore 15.00 BOLOGNA – UDINESE. Sky.

7ª GIORNATA RITORNO: Sabato 29 febbraio 2020 ore 18.00 UDINESE – FIORENTINA. Sky.

8ª GIORNATA RITORNO: Lunedì 9 marzo 2020 ore 18.45 TORINO – UDINESE. Sky.