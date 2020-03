Serie A, ripresa in bilico. Udinese sfavorevole alla ripartenza

NEWS UDINESE – In Italia non tutti sono d’accordo circa il prosieguo del campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri i maggiori esponenti dei club italiani si sarebbero ritrovati in una conference call per decidere le sorti della Serie A. Per il quotidiano sportivo gli schieramenti dei favorevoli e dei contrari sarebbero equamente divisi. Dieci da una parte e dieci dall’altra, con Soldati per il club friulano schierato dalla parte del no. A dare maggiori pensieri a riguardo ci penserà anche l’UEFA domani intorno all’ora di pranzo, dove anche i membri dell’organo continentale si riuniranno per capire la migliore strategia da adottare. Il futuro del calcio oggi è incerto come non mai, su una cosa però si può fare affidamento: da ieri i il numero dei contagi è in calo. A renderlo noto è stato il Dipartimento della Protezione Civile attraverso una diretta Facebook. Durante la conferenza la Protezione Civile ha detto che il decreto, attualmente in vigore fino al 3 aprile, verrà prolungato. Questo significa quarantena almeno fino a Pasqua inclusa. Forse una luca fuori dal tunnel potrebbe esserci dopo le festività. Intanto, per quanto riguarda il massimo campionato italiano, ecco lo schieramento:

FAVOREVOLI:

Lotito (Lazio)

De Laurentiis (Napoli)

Giulini (Cagliari)

Percassi (Atalanta)

Pallotta (Roma)

Commisso (Fiorentina)

Setti (Verona)

Pizzarrotti (Parma)

Rossi (Sassuolo)

Sticchi Damiani (Lecce)

CONTRARI:

Cairo (Torino)

Cellino (Brescia)

Ferrero (Sampdoria)

Saputo (Bologna)

Zhang (Inter)

Scaroni (Milan)

Preziosi (Genoa)

Mattioli (SPAL)

Allegri (Juventus)

Soldati (Udinese)