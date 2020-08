Serie A, Udinese-Pordenone: il derby in campionato non è impossibile

NEWS UDINESE – Quest’anno il cammino dell’Udinese in campionato è stato altalenante, alla fine i bianconeri si sono salvati ma a tratti hanno dimostrato di poter lottare per un piazzamento in Europa League. I friulani sono stati trascinati soprattutto dalle prestazioni di Rodrigo De Paul, il suo miglior giocatore nonché il profilo più richiesto sul mercato. Se la formazione di Luca Gotti, tecnico anche l’anno prossimo, giocherà ancora in Serie A, in Serie B si sta facendo strada il Pordenone. Stasera i ramarri affronteranno il Frosinone nell’andata della semifinale valida per i playoff. Se i neroverdi dovessero riuscire a farsi strada nella serie cadetta, l’anno prossimo si potrebbe verificare il primo derby del Friuli Venezia Giulia nella storia del massimo campionato italiano. Le altre semifinaliste sono il Chievo Verona e lo Spezia, all’andata i clivensi hanno vinto per 2-0.