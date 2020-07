Sky – De Paul: “Non è stato facile per noi, spesso abbiamo preso gol all’ultimo minuto”

Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Juventus

“Non era facile questo percorso per noi dove spesso abbiamo preso gol all’ultimo minuto, siamo contenti di aver vinto contro una squadra forte come la Juve”.

Cosa vi siete detti tu e Dybala?

“Lui è mio fratello. Siamo sempre insieme e ci sentiamo sempre, facciamo le vacanze insieme. Finora quasi sempre il risultato era per lui oggi invece è toccato a me. Il nostro rapporto non conta con un risultato, siamo amici e gli voglio molto bene. Sono contento per la stagione che sta facendo, non sono sorpreso perché lui è un fuoriclasse e sono felice quando fa gol e assist”.

Dove preferisci giocare?

“Sono una mezzala, mi piace fare gol e assist. In centrocampo capisco bene tutti i ruolo quindi mi trovo bene”.

Futuro?

“Non lo so, io do tutto finché sono all’Udinese. Rispetto molto questo club e i tifosi. In questo periodo ho giocato sempre e non sono stanco”.