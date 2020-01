SKY – Musso: “Stiamo lavorando per migliorare anche in trasferta”

Sky nel prepartita ha intervistato l’estremo difensore bianconero Juan Musso.

Vento molto forte oggi, come può incidere sulla partita?

“Già da ieri quando siamo arrivati si sentiva molto ed è sicuramente un fattore da considerare per tutti i giocatori in campo ma soprattutto per noi portieri. Può incidere sulla traiettoria del pallone ed è sicuramente fastidioso, noi però dobbiamo stare attenti come cerchiamo di fare sempre e dobbiamo fare del nostro meglio”.

Che Udinese ritroviamo dopo la sosta?

“Siamo ripartiti lavorando duro perché siamo consapevoli di quanto sia importante questa partita, come del resto lo sono anche tutte le altre. Sappiamo che abbiamo di fronte un avversario di valore che farà vedere molte cose buone in campo ma noi cercheremo di fare del nostro meglio. Difficoltà in trasferta? Sicuramente in casa siamo favoriti dalla spinta dei nostri tifosi che ci danno una grande mano, però stiamo lavorando per migliorare il rendimento anche in trasferta”.

Udinese.it