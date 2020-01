Social Udinese, De Paul mette in palio la sua maglia – FOTO

Il capitano dell’Udinese Rodrigo De Paul sul suo profilo instagram mette in palio la sua maglia autografata. L’argentino pubblica una foto sul suo account mentre firma la maglia dell’Udinese, nel post spiega come partecipare al concorso per vincere la numero 10 che lo accompagna ogni gara.

“Il sorteggio della maglia dell’Udinese sta arrivando!”

“Come partecipare: 1 – Mi piace nella foto, 2 – Tagga 3 amici in modo che possano partecipare al sorteggio mercoledì 29/01 e annuncio del vincitore nella mia storia”.

“Buona fortuna a tutti!”