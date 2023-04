Notizie udinese / Sospiro di sollievo per Sottil: torna la difesa titolare

La squadra di Andrea Sottil è pronta al prossimo incontro di campionato. Il tecnico sa che potrà tornare a contare su tutta la difesa titolare

L'Udinese di Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e continuare a dire la sua in vista di questo finale di stagione. Per poter mettere in difficoltà questo Monza (prossimo avversario) ci sarà bisogno del team al completo, vista e considerata anche l'assenza di Roberto "El Tucu" Pereyra. Ad oggi, però, il tecnico può tornare a sorridere visto che un paio di calciatori sono pronti per rientrare e di conseguenza potrà scendere sul campo da gioco la difesa titolarissima.

Dopo una giornata di squalifica, sono pronti per tornare tra gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto sia Rodrigo Becao che Nehuen Perez. Loro due assieme a Jaka Bijol sono fondamentali negli schemi tattici del mister italiano. Sicuramente non sarà semplice riuscire a fermare i due trequartisti dei brianzoli, ma con questo terzetto e un Marco Silvestri in splendida forma puntare al clean sheet è d'obbligo. Ricordiamo anche che i dati parlano chiaro, visto che la squadra con i tre difensori citati in precedenza ha una media che è inferiore (non di poco) al gol preso per partita. Assieme a questi tre centrali anche un altro importantissimo pezzo del team (in fase difensiva) è pronto per rientrare.

Davanti alla difesa ci sarà di nuovo Walace che è l'unico calciatore insostituibile per Andrea Sottil. La sua assenza contro il Bologna si è notata e non poco, di conseguenza rivederlo sul campo da gioco regala al mister originario di Torino un gran respiro di sollievo.