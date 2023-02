Inter-Udinese | Sottil: “Dobbiamo avere coraggio senza snaturarci”

Il tecnico dei bianconeri ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani sera contro la seconda forza del campionato

Redazione

Tre partite senza vittoria: l'Udinese, una delle più belle delle ultime stagioni, non sta vivendo il suo periodo migliore. La volontà del club è quella di reagire dopo il pareggio nell'ultima giornata contro il Sassuolo, dopo essere stati, per altro, due volte in vantaggio. Voglia di stupire dunque, anche se di fronte ci si troverà una squadra forte come i nerazzurri di Inzaghi. Nonostante l'avversario sia ostico, il tecnico bianconero Andrea Sottil ha tutta l'intenzione di ripetere la gara dell'andata, senza guardare la differenza in classifica.

Che partita si aspetta?

“Una partita molto stimolante, dove non c’è bisogno di caricare l’ambiente. Conosciamo la forza dell’avversario: è una squadra fisica che calcia molto in porta, la prima squadra in serie A per cross effettuati. Sono tutte indicazione che ci dicono che dovremo essere molto concentrati ed attenti nella fase difensiva. Nello stesso tempo, dobbiamo avere coraggio e giocare come sempre le partite a testa alta, con la nostra identità. Ogni volta che conquistiamo la palla dobbiamo attaccare, quando abbiamo la palla costruire invece l’azione.”

Cosa ne pensa del turnover di Inzaghi pre Champions?

"Questi discorsi non li prendo in considerazione – commenta il tecnico bianconero - Quando giochi per l’Inter devi sempre giocare al massimo in tutte le competizioni e la rosa è all’altezza per affrontare qualsiasi partita. Ogni giocatore ha un vissuto importante e giocano per una società che ha una grandissima forza ed importanza. Quando indossi quella maglia sai già che devi giocarti ogni competizione per vincere. Detto questo, se Inzaghi effettuerà dei cambi è perché avrà fatto le sue valutazioni. A noi non serve pensare a questo e non lo abbiamo fatto. Abbiamo pensato solamente a lavorare dure per tutta la settimana per essere pronti domani.”

Le parole del mister — Siete tra le squadre che hanno tirato di più in stagione, come mai non riuscite a capitalizzare la mole creata?

“Questi numeri possono fare intendere una partita equilibrata. Come dicevo prima, l’Inter porta tanti uomini all’interno dell’area e ha la maggior frequenza di cross in partita. Noi altrettanto. L’Udinese ha sempre offerto la prestazione e questi dati rinforzano la mia tesi: la squadra crea, è presente nella metà campo avversaria e conclude verso la porta. Andremo a Milano a giocarcela, senza pensare alla classifica, il calendario o il turnover. Abbiamo le capacità e le qualità per mettere in difficoltà l’Inter.” – conclude Sottil.

