Udinese-Spezia | Sottil: “A Beto manca solo il gol, Thauvin va aspettato”

Quattro partite senza vittoria: l'Udinese, una delle più belle delle ultime stagioni, non sta vivendo il suo periodo migliore. La volontà del club è quella di reagire dopo la sconfitta nell'ultima giornata contro l'Inter, dopo essere stati, per altro, a un passo dal vantaggio. Voglia di stupire dunque, anche se di fronte ci si troverà una squadra in cerca disperata di punti salvezza. Nonostante l'avversario sia ostico, il tecnico bianconero Andrea Sottil ha tutta l'intenzione di ripetere la gara dell'andata, senza guardare la differenza in classifica.