Empoli-Udinese | Sottil nel pre: “Con Success c’è un rapporto splendido”

Il tecnico dei bianconeri ha presentato ai microfoni di Dazn la gara di questo pomeriggio contro i toscani di Paolo Zanetti

Redazione

Sei partite senza vittoria: l'Udinese, una delle più belle delle ultime stagioni, non sta vivendo il suo periodo migliore. La volontà del club è quella di reagire dopo il convincente pareggio di sabato scorso con l'Atalanta, dopo essere stati, per altro, a un passo dal vantaggio con Beto. Voglia di stupire dunque, anche se di fronte ci si troverà una squadra in buona forma e che gioca un bel calcio. Nonostante l'avversario sia ostico, il tecnico bianconero Andrea Sottil ha tutta l'intenzione di ripetere la gara dell'andata, senza guardare la differenza in classifica.

Può essere la partita della svolta?

“È sicuramente una partita importante per tanti motivi, soprattutto perché vogliamo dare continuità alla gara ed alla prestazione di Bergamo. Sappiamo che sarà difficile, l’Empoli è allenata bene, ed è una squadra molto veloce. Noi però siamo determinati e li conosciamo bene, sappiamo come metterli in difficoltà.”

Qual è la chiave per tornare oggi alla vittoria?

“Quando giochi contro una squadra totalmente chiusa verso il basso non è mai semplice cercare un varco. Quando invece affronti squadre come l’Empoli, che cercano di mantenere la propria identità affrontando la gara a viso aperto, da un lato sicuramente sarai più impegnato a livello difensivo ma hai più possibilità di transare positivamente e cercare di fare male. Noi siamo pronti a tutto.”

Le parole di Sottil —

Il due offensivo è stato nuovamente confermato e Sottil racconta ai microfoni il motivo:

“Con Success c’è un rapporto splendido, non sono preoccupato della sua mancanza di reti. È un ragazzo che lavora con serietà ed intensità tutti i giorni. Sa benissimo che lui deve cercare e volere di più il gol e lo sta cercando di fare. È il migliore per assist e completa una coppia d’attacco, secondo me, molto molto competitiva.”