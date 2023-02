Udinese-Spezia / Walace: “Solo noi possiamo uscire da questa situazione”

Si conclude il match di questa domenica sera. Alla fine arriva un solo punto per l'Udinese e di conseguenza non si riesce più a vincere

L'Udinese anche oggi si deve accontentare di un incontro giocato molto bene e che alla fine non ha portato a casa il bottino pieno. I gol di Pereyra e Beto non sono sufficienti per tornare a vincere in casa e può continuare il digiuno che è iniziato lo scorso settembre e va avanti da diversi mesi. Al termine dell'incontro hanno fatto il punto della situazione i giocatori, ecco il parere da parte della squadra e soprattutto dei protagonisti che hanno dato tutto sin dai primi istanti di questo incontro. Le parole del centrocampista brasiliano Walace.