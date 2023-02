Udinese-Spezia / Semplici deve fare la conta: il punto sugli assenti

Il tecnico dello Spezia non può stare tranquillo in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco il punto su tutti i giocatori assenti

Il nuovo tecnico bianconero Leonardo Semplici si prepara per il primo incontro di campionato con la sua nuova società. La sfida non sarà semplice visto che dall'altra parte ci sarà un'Udinese che ha grande voglia di riscattarsi sotto tutti i punti di vista. Questo avvio di 2023 non è stato dei migliori per nessuna delle due squadre e di conseguenza bisogna invertire la rotta il prima possibile. La partita di domenica si appresta ad essere un vero e proprio crocevia e il nuovo tecnico dello Spezia dovrà affrontarlo senza diversi giocatori importanti. Andiamo a vedere le ultime sul team ligure e su tutti i giocatori pronti a dare forfait.

Primo su tutti c'è il capitano Simone Bastoni che non è ancora al meglio e di conseguenza si prospettano ancora un paio di settimane di stop prima del suo rientro sul campo da gioco. Un altro centrocampista che non potrà essere del match è il neo arrivato Zurkowski. Anche lui non ha ancora recuperato da un fastidio muscolare e di conseguenza vedrà la partita da casa. Il terzo elemento che viene valutato giorno dopo giorno è il terzino destro Emil Holm. Con la pubalgia sappiamo che non si può scherzare e di conseguenza si naviga a vista d'occhio.

Gli attesi rientri — Per tre giocatori che non ci saranno, ce ne sono altri due pronti per dire la loro. Il primo è il centravanti Mbala Nzola che dopo altre due partite passate tra la panchina e il campo (negli ultimi minuti) è finalmente pronto per rientrare a tempo pieno. Assieme a lui ci sarà anche Bartolomej Dragowski che dopo tutti gli accertamenti si è deciso che potrà giocare e prendere parte al match.