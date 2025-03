Udinese News | Questa squadra è Thauvin dipendente? Il dato

L'Udinese è Florian Thauvin dipendente ? Questa è una domanda che nasce spontanea, soprattutto dopo la sfida di ieri pomeriggio in cui l'assenza dell'attaccante francese è pesata come un vero e proprio macigno. Il dato che fa preoccupare i bianconeri e mister Kosta Runjaic è uno solo: i punti per partita .

Senza il calciatore francese (o subentrato dalla panchina), la squadra ha ottenuto sei punti in cinque partite per una media di 1,2 punti per partita. Con il capitano titolare, invece, sono arrivate nove vittorie ed una media vicinissima all'1,41 per incontro.