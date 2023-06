Udinese – La stagione è finita, meritate vacanze per tutti / La rassegna

La squadra di Andrea Sottil ha finalmente messo la parola fine su una stagione davvero lunghissima e piena di colpi di scena. Si parla di una squadra che ha iniziato il primo match dell'anno nei primi giorni di agosto e si è vista impegnata in campionato fino al 4 giugno. Sicuramente un'annata positiva per la maggior parte dei giocatori, ma anche sfortunata per via dei tantissimi infortuni che l'hanno fatta da padrona.