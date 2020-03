Stefania Okaka: “E’ un momento difficile che segnerà la storia, ma finirà”

NEWS UDINESE – Stefania Okakam, sorella di Stefano bomber dell’Udinese, è una persona solare e ogni volta che può cerca di destare conforto anche in periodo delicati come questo. Attraverso il suo profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro:

“Mi sento tanto fortunata. Ho un tetto sicuro, un cortile per prendere aria, un frigorifero con del cibo che posso scegliere, la salute, la possibilità di farmi una doccia calda quando voglio. Posso pensare di stare a casa e aver il pensiero di accendere un pc per evolvermi come persona; leggo, scrivo, studio, cerco di essere creativa per proteggere la mia parte positiva mentale. Purtroppo c’ è chi in questo momento non ha privilegio di pensare a questi privilegi. Sono cose importanti, le cose essenziali. Sono un privilegio.

Sono preoccupata per ciò che sta accadendo attorno a noi.. e ciò che sarà, ma voglio essere ottimista perché non posso credere che sia tutto finito qui non posso E non voglio! Voglio credere che è un momento brutto brutto.. tragico, che segnerà la storia ma che finirà , che dobbiamo proteggerci perché nessuno è immune, siamo tutti a rischio, lo siamo anche noi. Prego tanto, rispetto le regole e penso in positivo anche per aiutare gli altri. Non ho altre armi a disposizione. Piuttosto mi dispiace essere impotente e non poter essere di aiuto realmente e attivamente. Ma credo, che se sono positiva adesso, posso inconsciamente aiutare tante persone anche con una sola parola, donando un po’ di energia a chi ne ha bisogno. Finirà. Finirà e piano piano torneremo a riassaporare la vita per il vero sapore che ha”.