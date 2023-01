News Udinese / I tempi di recupero di Deulofeu: si teme lungo stop

Ieri mattina è arrivata una vera e propria mazzata per tutti i tifosi della squadra bianconera: Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi a un intervento di fissazione capsulare del ginocchio e la stagione sembra essere finita per lui. I giocatori dovranno fare a meno di uno dei calciatori più decisivi delle ultime due stagioni e sicuramente non sarà semplice sostituire una defezione di questo tipo. Adesso si lavora per cercare di sostituirlo con i giocatori presenti sul campo da gioco e soprattutto nelle rosa bianconera. Nel frattempo non perdere le indicazioni del professor Pier Paolo Mariani che ha parlato dei probabili tempi di recupero