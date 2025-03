Notizie Udinese – Chi se non lui! Thauvin ancora in goal: il dato

Sarebbe ingiusto non dedicare spazio a questo giocatore che è entrato nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. Nella partita di ieri, a portare davanti nel punteggio l'Udinese è stato ancora una volta Florian Thauvin . Lucca tenta una rovesciata, la svirgola e la palla assume la traiettoria ideale per l'attaccante francese che accompagna la palla in porta.

Un goal che conterà per il pareggio del match ma che porta Thauvin a 8 reti stagionali in questo campionato. Un vero e proprio faro con 25 presenze all'attivo e non tutte da attaccante. Dato il cambio modulo del mister, dal 3-5-2 al 4-4-2, il giocatore francese è stato impiegato da Runjaic come esterno destro della linea 4 del centrocampo.