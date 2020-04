La Curva Nord dell’Udinese e l’AUC hanno esposto uno striscione per sostenere i medici dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. “La gente come voi non molla mai, GRAZIE”. Questo il pensiero dalla pagina ufficiale della Curva Nord Udinese: “Il nostro pensiero va a chi vive sempre in PRIMA LINEA”.