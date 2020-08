TMW – Ag. Okaka: “Da gennaio 2019 le salvezze sono passate anche dai suoi piedi”

Carlo Okaka, fratello e agente dell’attaccante bianconero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: “È stata un’annata positiva per Stefano, ha fatto 8 gol e 3 assist, per me è un buon bottino. E’ andata benissimo nel pre lockdown, nel post anche. Però ha perso 7kg, ha lavorato sodo per farsi trovare pronto, penso che l’abbia fatto vedere. È sempre stato un punto di riferimento anche fuori dal campo, ha portato esperienza anche a livello mentale e non solo tecnico. Serviva un periodo così, al Watford ci sono stati alti e bassi ma non sono dipesi solo da lui. Hanno pesato gli episodi. Però, pur segnando discretamente, alle volte lo vediamo a centrocampo per pressare, una media di 13 km a partita, fa reparto da solo. Da gennaio 2019 le salvezze sono passate anche dai suoi piedi, dando un ottimo apporto. Futuro? In questo momento bisogna sedersi al tavolo, parlare con la società e programmare il futuro. Ha un contratto fino al 2022”.