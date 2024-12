Monza-Udinese | Il top e flop dell’incontro: ecco chi sale e chi scende

IL TOP

Torna dopo una giornata di squalifica e si mette subito in mostra con la rete che decide la sfida di campionato. Jaka Bijol mette a referto un gol clamoroso per l'azione creata e per lo scatto di 80 metri che lo ha lasciato stremato dopo che la rete si è gonfiata. Senza ombra di dubbio uno dei perni di questa rosa. Nota di merito anche per Jurgen Ekkelenkamp e soprattutto per un Karlstrom sempre più padrone del centrocampo.