Udinese 2-2 Torino | Il commento: la difesa balla e l’Europa resta un sogno

Il secondo tempo

La seconda frazione parte subito con il botto visto che arriva la rete del vantaggio messa a referto da Lorenzo Lucca. Da quel momento in poi, però, un super moto d'orgoglio da parte del Torino che nel giro di cinque minuti trova un 1-2 micidiale prima con Che Adams e poi con Ricci che porta la sfida sul pareggio. Nel finale di gara i bianconeri non riescono praticamente mai a rendersi pericolosi e finiscono per perdere una grandissima occasione per sognare in grande.