Udinese-Torino / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri. Proprio in queste ore è stato deciso il direttore di gara della partita contro i granata

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo la vittoria corsara all'Olimpico contro la Lazio, la squadra di Cioffi sarà impegnata nel match interno contro il Torino . Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la formazione di Ivan Juric.

A dirigere l’anticipo di sabato tra Udinese e Torino è stato designato il fischietto Andrea Colombo della sezione di Como. Avrà come assistenti Valeriani e Yoshikawa. Quarto uomo Di Marco. Al Var Marini, suo assistente Guida.

Tutti i precedenti

L’Udinese ha incrociato Colombo in due occasioni: lo 0-0 con la Lazio del 16.10.22 e la sconfitta per 4-0 a Verona il 13.02.22. Sono 5 i precedenti con il Torino per un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.