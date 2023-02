Torino-Udinese / Ecco il direttore di gara prescelto: tutti i precedenti

Il team bianconero si prepara ai prossimi incontri di campionato. Non perdere l'arbitro prescelto in vista dell'incontro di domenica

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadraha bisogno dei tre punti e sa benissimo che la partita contro il Torino sarà un crocevia a dir poco fondamentale. Mantenere l'alta classifica non è semplice e le partite contro le dirette concorrenti non possono essere altro che degli scontri di incredibile importanza, ma soprattutto da vincere. Nelle ultime ore sono arrivate delle comunicazioni ufficiali da parte della Lega Calcio, visto che è stato deciso il direttore di gara del match di domenica. Andiamo a vedere l'arbitro prescelto per il match del Grande Torino.

Il direttore di gara prescelto per questo incontro arriva direttamente dalla sezione di Tricase e stiamo parlando di un arbitro che da parecchi anni a questa parte si sta facendo notare all'interno del panorama nazionale: Alessandro Prontera. Sono anche stati scelti i due assistenti, Alassio e Lombardo. Non dimentichiamo il quarto uomo Miele. Al Var ci saranno Guida come principale e il suo assistente sarà Pezzuto. Adesso andiamo a vedere i precedenti dell'arbitro con tutte e due le squadre.

Tutti i precedenti — Fino ad ora Prontera ha diretto sia l'Udinese che il Torino per due volte. Nessuna delle due squadre con lui è riuscita a vincere. L'Udinese ha perso in entrambe le occasioni, la prima contro la Fiorentina, la seconda il 30 settembre 2020 contro lo Spezia. Il Torino ha ottenuto invece un pareggio con la Lazio e ha perso con il Napoli nei precedenti con l'arbitro di Tricase. Cambiando rapidamente discorso, non perdere gli ultimi retroscena di mercato. Il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao è stato vicino all'addio: ecco dove <<<