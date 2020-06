Torino, Longo: “Vogliamo ritrovare la fiducia e pensare positivo”

L’allenatore del Torino, Moreno Longo prossimo avversario dell’Udinese alla ripresa del campionato, il 23 giugno. Ha parlato della ripresa della Serie A e della preparazione dei granata al ritorno in campo. Queste le sue parole ai microfoni della Tv ufficiale del Torino: “I ragazzi si sono presentati nel migliore dei modi, vogliosi di ricominciare dopo questa lunghissima e atipica pausa. Si sono desiderati vogliosi di riprendere la loro professione. Stiamo lavorando su tutti gli aspetti in modo tale da riportare tutti i giocatori in una condizione ottimale e stiamo curando tutti gli aspetti tecnico-tattici che avevamo iniziato a febbraio e abbiamo cercato di migliorare tutti quegli aspetti che avevamo bisogno di rivedere.Il lavoro deve ripartire dal ritrovare quell’autostima che nell’ultimo periodo era mancata, perché è una squadra che ha delle potenzialità per potersi esprimere sicuramente in maniera diversa. Vogliamo pensare positivo e ritrovare quella fiducia in noi stessi attraverso le prestazioni che arriveranno già dalla partita con il Parma“.

Tante partite ravvicinate. C’è preoccupazione?

“Saremo tutti nelle stesse condizioni, si partirà tutti alla pari, le difficoltà ci sono sempre, non voglio che la mia squadra possa avere degli alibi nella testa. Dovremo essere bravissimi ad adattarci a questa situazione. Credo che la capacità di adattamento possa fare la differenza“.