Torino-Udinese | Nani è una furia: “Bisogna stare zitti e lavorare”

"Noi oggi dobbiamo solamente assumerci tutte le nostre responsabilità . Non dimentichiamo che siamo una squadra che ha conquistato risultati di assoluto spessore e fino a fine Marzo possiamo dire di aver fatto decisamente ben. Non siamo contenti dei risultati, ma la squadra meritava indubbiamente qualcosa in più ".

Cosa riserverà il futuro?

"Da adesso in poi dobbiamo lavorare e stare zitti. Nel nostro futuro c'è il ritiro? La realtà è che veniamo da cinque sconfitte consecutive che fanno indubbiamente male e proprio per questo le giustificazioni non contano. Da adesso in poi ci attendono solamente delle partite molto importanti".