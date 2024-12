Udinese-Torino | Runjaic assente in panchina: ecco il motivo

Un vero e proprio colpo di scena quando al fischio d'inizio del match tra l'Udinese e il Torino non si è visto il coach Kosta Runjaic. Il tecnico bianconero, però, non è potuto "scendere" sul campo da gioco per via di un problema intestinale. Nessun problema, dato che al suo posto era pronto il secondo. Stiamo parlando di Przemyslaw Malecki.