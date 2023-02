Torino-Udinese | Sottil: “Lazar è cresciuto. Thauvin pronto a subentrare”

La squadra bianconera si prepara al quinto incontro di campionato di questa seconda parte di stagione. Adesso bisogna lavorare al meglio e soprattutto mettere in campo tutto quello che si è visto nelle ultime gare . Arrivato il momento di replicare la vittoria in trasferta con la Samp e iniziare a portare a casa punti importanti per poter scalare la classifica. Nel frattempo e proprio nel prepartita ha detto la sua il tecnico Andrea Sottil . Non solo a presentato il match sotto tutti i punti di vista, ma non sono mancati anche i commenti sui nuovi acquisti.

A Torino l’esordio in serie A da professionista per mister Sottil: “Ho tanti ricordi qui. Fa parte della mia infanzia, sono stato qua dagli 8 ai 21 anni. Sicuramente per me questo posto avrà sempre un bel ricordo e belle sensazioni. Mi ha formato come ragazzo e soprattutto come calciatore”. Il tecnico piemontese ha poi commentato anche la terza presenza da titolare consecutiva per Lazar Samardzic: “è un giocatore con grandi qualità, che alza la tecnica a centrocampo e ha gol e assist nel suo repertorio. Si muove bene tra le linee e cuce gioco a centrocampo. Anche nella fase difendente è cresciuto tanto. Per le caratteristiche che ha, sposandosi con i suoi compagni, formano sicuramente un bel centrocampo”.