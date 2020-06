Torino-Udinese, le formazioni ufficiali. Nestorovski favorito a Lasagna

Alle ore 21:45 ripartirà il campionato di Serie A, anche per l’Udinese. All’Olimpico il Torino attende i friulani per cercare di conquistare punti utili per la salvezza. A pochi minuti dal fischio d’inizio arrivano le formazioni ufficiali. Per i bianconeri, Gotti preferisce Nestorovski a Lasagna in avanti, mentre in difesa sul centro-sinistra spazio al recuperato Samir. Longo per i granata si affida al tridente: Zaza, Edera, Belotti. Ecco gli schieramenti ufficiali:

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer; Edera; Zaza, Belotti.

Allenatore: Moreno Longo.

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

Allenatore: Luca Gotti.