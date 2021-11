Torino – Udinese / Le parole di mister Gotti: “Difficile rimproverare…”

Le parole del tecnico bianconero al termine del match tra Udinese e Torino valido per il campionato di Serie A

Il tecnico bianconero ha parlato alla fine del match facendo il punto della situazione e raccontando l'andamento dell'Udinese passato il primo terzo di campionato. Sicuramente ora la squadra è attesa da impegni più abbordabili, ma la squadra deve comunque restare concentrata per poter raggiungere tutti gli obiettivi. Solo attraverso la concentrazione e la focalizzazione sull'obiettivo si possono raggiungere grandi traguardi. Oggi non è arrivata la vittoria, ma sicuramente non tutta la prestazione è da buttare, anzi, ci sono parecchi elementi da salvare. Intanto andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del tecnico bianconero. Rammaricato per questo risultato, ma inizia già ad avere testa al prossimo incontro.