Torino-Udinese / Molina: ”Stiamo facendo bene. Oggi…”

L'Udinese vuole dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo. Ecco le parole dei protagonisti prima del match contro il Torino

Nahuel Molina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. '' Oggi dobbiamo sfruttare questa partita per continuare a fare punti ed andare avanti in classifica . Credo che la squadra stia facendo molto bene dal punto di vista mentale. Questa sera abbiamo l’opportunità di fare una buona partita e portare a casa dei punti. Il Mister ha preparato la gara in settimana e noi vogliamo mettere in atto tutto quello che ci ha detto in questi giorni. Cercheremo di fare del nostro meglio. Beto? Di lui ci piace la grande voglia di andare su tutti i palloni e di non mollare mai''.

Successivamente, è stato il turno del direttore dell'Area Tecnica, Pierpaolo Marino. ''Mancano ancora sette partite prima della sosta di Natale e noi vorremo usarle per arrivare tra le prime dieci della classifica, quella dove dovremmo essere e non ci siamo solo per alcuni episodi sfavorevoli in questa prima parte di campionato. Complimenti di Juric? Abbiamo un tecnico con cui si può dialogare e lavorare, siamo in una società che è nella massima serie da oltre 25 anni ed è un club che io definisco sempre medio-grande. Ringrazio Juric per i complimenti, ma li ricambio subito perché in questi anni ha fatto un ottimo lavoro e sono un estimatore del suo operato. Sarà una bella sfida, credo che l’avranno impostata sui duelli individuali e lì noi cercheremo di contrastarli perché abbiamo giocatori altrettanto forti fisicamente e tecnicamente. Sarà una battaglia, come ogni altra volta che si gioca contro il Torino''. In attesa del calcio d'inizo, ecco le formazioni ufficiale. Diverse le sorprese <<<