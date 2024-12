Udinese – Contro il Monza, tre punti che sanno di rivincita: la rassegna

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e nel frattempo si gode tre punti che pesano come un macigno. Una squadra che si riprende qualche rivincita da diverse prove convincenti che hanno portato decisamente troppo poco in classifica e finalmente raccolgono punti pesanti per la classifica (esempio la sfida contro i rossoneri di Milano e contro l'Atalanta).