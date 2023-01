Udinese – Tre punti che hanno il sapore d’Europa: la rassegna stampa

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita di ieri, però, ha regalato fiducia al team

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una società che ha grande voglia di fare la differenza sul campo e di conseguenza non ha nessuna intenzione di mollare il colpo proprio adesso. I tre punti di ieri pomeriggio sono una grande dimostrazione di coraggio e carattere.

La rassegna

Una dolce scoperta — Uno dei giocatori più importanti scoperti nel corso del match giocato ieri pomeriggio a Marassi è senza ombra di dubbio Kingsley Ehizibue. Il calciatore nigeriano ha giocato un match di altissimo livello ed infatti il gol è solo la ciliegina sulla torta di un percorso di crescita molto interessante.

La titolarità — Difficile vederlo dal primo minuto, soprattutto se il capitano Roberto Pereyra è in un ottimo stato di forma. Allo stesso tempo, però, non possiamo fare altro che aspettarci qualche altro minuto per questo talento che ha grande voglia di sorprendere.

Il ritorno parziale — La partita è stata segnata anche da un grande ritorno sul campo da gioco, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Il numero dieci bianconero continua a crescere sia di condizione che di prestazioni e nei dieci minuti in cui è stato in campo ha messo in seria difficoltà la retroguardia avversaria.

Il piccolo fastidio — Non desta grosse preoccupazioni il fastidio che il giocatore ha sentito e che lo ha costretto all'uscita anticipata dal campo. Con il passare del tempo ci si aspetta un rientro totale.