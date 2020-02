Tutti i limiti di Gotti, partita buttata via

Incredibile, ancora una partita buttata via e questa volta la causa è tutta del mister

bianconero Luca Gotti.

Una partita semplice, una vittoria che sembrava facile facile, rovinata ancora una volta da

scelte a dir poco sconsiderate da parte del tecnico friulano, non solo nella formazione di

partenza ma anche al momento dei cambi.

A Bologna dovevano esserci delle novità ed invece non ci sono state, la fiducia è stata data

ancora a Lasagna che come nelle ultime partite ha steccato nuovamente, ma quello che ha

fatto veramente perdere la pazienza sono state le sostituzioni decise da Gotti a un quarto

d’ora dal termine, quando con l’Udinese in vantaggio per uno a zero ha deciso di arretrare il

baricentro della squadra permettendo al Bologna di pressare ed ottenere il pareggio ad

opera di Palacio al 91′, a partita conclusa.

Prima fa entrare Walace al posto di Fofana, po Jajalo al posto di Lasagna, lasciando uno

stanco ed appesantito Okaka solo in attacco, facendo un enorme ed inaspettato regalo alla

squadra di Mihaijlovic fino ad allora poco pericolosa.

Si torna a casa con un punto e non una sconfitta, è vero, ma per come si è conclusa la

partita, la botta a livello psicologico è stata tanta.

Tempo per rimediare ce n’è, il campionato non finisce oggi ma è chiaro che ora la

preoccupazione torna a farsi sentire forte.

Anche Gotti, come i suoi predecessori, nei momenti che contano, nei momenti in cui c’è da

fare la svolta, ha mostrato tutti i suoi limiti, andando avanti con il paraocchi e non vedendo

ciò che tutti da qualche tempo gli stanno facendo notare.

Minotti Paolo