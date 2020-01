Udinese, 3 a 0 nell’amichevole di oggi contro il Giorgione

L’Udinese è tornato ad allenarsi oggi al Bruseschi, coloro i quali non sono scesi in campo contro il Milan hanno affrontato il Giorgione in amichevole. Gli uomini di Gotti si sono imposti per 3 a 0, grazie alla doppietta di Teodorczyk e al gol di Nestorovski nel secondo tempo. Tutti gli altri, scesi dal primo minuto in campo a San Siro, si sono allenati in contemporanea ai compagni e si sono concentrati su lavoro atletico e tecnico, oltre che alle esercitazioni sul possesso palla. I bianconeri scenderanno nuovamente in campo domani, è prevista una doppia seduta d’allenamento.