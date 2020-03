Udinese, Ag Musso: “Piace in Serie A, ma ci vorrà un’offerta adeguata”

NEWS UDINESE – Ai microfoni di calciomercato.com è intevenuto l’agente di Juan Musso, Vicente Montes. L’estremo difensore dell’Udinese e della nazionale argentina, ha giocato un’ottima stagione con i friulani, al punto che diversi club di Serie A hanno messo gli occhi su di lui. Ne parla in quest’intervista il suo procuratore:

“Ora non possiamo confermare niente, ma dobbiamo dire che ci sono diverse squadre che stanno seguendo Musso da vicino. E’ destinato a diventare uno dei portieri migliori in circolazione. E’ giovane e sono già due anni che gioca in Europa. Ha anche il passaporto italiano. Ha qualità e professionalità, e poi gioca con la nazionale argentina. L’Inter sarebbe una bella piazza con una tradizione di ottimi portieri. Handanovic ad esempio è il migliore. l’Udinese ha una buona scuola di portieri. Quando firmammo con i bianconeri sapevamo che qui si poteva crescere. Non abbiamo mai pensato ad un trasferimento, ma sono molti i direttori sportivi in Serie A ci stanno chiedendo informazioni. Se Kepa e Courtois sono costati più o meno 80 milioni e Donnarumma circa 100, quanto costa Musso? Il club che vorrà accaparrarsi il suo cartellino dovrà formulare una bella cifra per convincere l’Udinese”.