Udinese, anche Zenga e Maran in lista per il dopo Gotti

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti e il club friulano sono a colloquio per stabilire il futuro della panchina bianconera. Nel frattempo il club di Pozzo sta scrutando l’orizzonte dei tecnici per cercare un profilo che faccia al caso della piazza friulana, Oltre al nome dell’ex Spal Leonardo Semplici che sembra essere il favorito, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport altri due nomi sarebbero in pole per l’Udinese. Il primo è Walter Zenga, fresco di mancata riconferma a Cagliari, il secondo è l’ex Chievo Rolando Maran.