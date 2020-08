Udinese, Astoria nuovo official partner bianconero

L’azienda di Treviso produttrice di macchine da caffè Astoria, sarà il nuovo partner ufficiale dell’Udinese per la prossima stagione. Ecco la nota del club friulano: “Astoria diventa Official Partner di Udinese Calcio, un accordo triennale che si propone di valorizzare lo stile italiano in un ambiente multifunzionale e futuristico come la Dacia Arena, stadio della società e perfetto scenario per l’installazione delle macchine per caffè espresso dell’azienda trevigiana.

Astoria è uno storico marchio, della più alta tradizione italiana, di macchine per caffè espresso professionali.

Il brand, nato nel 1969, si fonda sulla valorizzazione dell’artigianalità proiettandola nel futuro, attraverso la costante ricerca della migliore tecnologia. Nel 2012 Astoria è stata acquisita dalla holding company Ryoma dove il suo percorso ha potuto consolidarsi con un respiro ancora più internazionale. Il Made in Italy è il cuore pulsante dell’azienda che ha fatto di Susegana non solo una sede ma un punto di riferimento per l’alta qualità, raggiungendo oggi più di 150 Paesi nel mondo.

Tra le più innovative e recenti macchine per caffè espresso di Astoria, figurano Hybrid, anello di congiunzione tra il mondo delle tradizionali e delle superautomatiche, e Core 200, una minimalista e brillante fusione tra tecnologia e tradizione per un’esperienza di gusto perfetta.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di avere stretto questa partnership” ha commentato il dott. Federico Gallia, presidente di Astoria “Per Astoria si tratta di un’interessante occasione di networking. Esattamente come la nostra azienda, anche Udinese Calcio è una società storica ma allo stesso tempo giovane, dinamica e in continua evoluzione.”

“Viviamo con entusiasmo e orgoglio questa nuova partnership con Astoria – commenta il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino -. Un’azienda veneta tra le più innovative nel proprio settore, giovane e attiva, fondata su valori forti come l’artigianalità e l’innovazione.”.

Astoria è orgogliosa di unire il proprio nome a quello della squadra: fin dalla sua prima macchina per caffè espresso, l’azienda trevigiana ha inseguito il sogno di offrire ai propri clienti un’esperienza di gusto indimenticabile, esattamente come un goal al novantesimo.

In tutte le aree dell’Udinese Club House saranno installate Core200, Tanya Caps e la nuovissima Storm, il cui marchio, Storm Barista Attitude, nasce per garantire piena libertà di espressione al barista professionista, fondendo nei propri prodotti artigianalità a tecnologie innovative e sofisticate.

La sponsorizzazione permetterà al Gruppo di valorizzare lo spirito intraprendente del brand Wega che dal 1985 è uno dei punti di riferimento del coffee business. La presenza del marchio si esprimerà attraverso i led bordo campo oltre a comparire sui backdrop per le interviste dopo gara ai veri protagonisti, i giocatori.

Il profumo è nell’aria e Astoria è già pronta al fischio d’inizio. La palla è ora al centro“.

Udinese.it