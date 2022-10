Udinese-Atalanta | TOP e FLOP: non ci sono dubbi, siete d’accordo?

Il flop del match non può essere altri che Udogie. Diventerà un fenomeno. E' già stato acquistato dal Tottenham di Antonio Conte e siamo tutti convinti che abbia le carte in regola per diventare l'esterno titolare della nazionale italiana. Oggi, però, ha sbagliato tutto lo sbagliabile. A partire dal fallo in area di rigore su Muriel. Un fallo di frustrazione. Uno sgambetto inutile che non serviva assolutamente a nulla e anche lui lo sapeva. Non ha minimamente accennato la benché minima protesta e si è guadagnato un'insufficienza in pagella incontestabile.