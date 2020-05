Udinese, attenzione ai diffidati alla ripartenza. Rischiano in quattro

La ripresa del campionato di Serie A è imminente, bisognerà attendere ancora 14 giorni per poter vedere realizzarsi la ripresa del calcio italiano. Si ripartirà il 13-14 giugno con la Coppa Italia, con le due semifinali e successivamente la finale. Il 20-21 giugno si giocheranno i recuperi della 25′ giornata, mentre il 24 giugno andrà in scena la 27′ giornata. L’Udinese farà visita al Torino, ma avrà sulla testa la spada di Damocle del pericolo cartellino giallo. Infatti sono 4 i calciatori in diffida per i friulani, di cui 3 titolari: Sema, De Paul e Troost-Ekong, oltre a Nestorovski. Si dovrà dunque prestare attenzione alle ammonizioni per cercare di arrivare al meglio alla sfida successiva e molto complicata contro l’Atalanta.