Udinese, battere la Roma per raggiungere il Torino

NEWS UDINESE – Domani alle 21:45 sarà il turno dell’Udinese, i bianconeri sono attesi nella Capitale per giocare contro la Roma. I giallorossi non godono di un buon momento di forma ma sperano di ottenere quanti più risultati utili con la speranza di un piazzamento in Champions League. I conti del club capitolino non suono buoni e un piazzamento, piuttosto che l’altro, può fare la differenza. Per quanto riguarda la salvezza, in caso di vittoria i friulani si ritroverebbero a pari punti con il Torino, ieri la compagine granata si è fatta rimontare dalla Lazio andando a perdere per 2-1. Con tre punti in più, l’Udinese staccherebbe il Genoa, invischiato nella zona retrocessione, di cinque lunghezze. Stasera occhi puntati su Lecce-Sampdoria, sfide che interessa molto agli uomini di mister Gotti.