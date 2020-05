Udinese, Becao: “La quarantena ha diminuito il numero dei morti e dei contagi in Italia”

Il difensore brasiliano dell’Udinese, Rodrigo Becao ha commentato la situazione relativa all’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole rivolte al suo Brasile: “La situazione non è facile. Tutte le notizie relative all’Italia sono reali. Provo un misto di sentimenti. Questo Coronavirus è estremamente serio e spaventoso. Prima di intraprendere qualsiasi azione, devi essere molto sicuro di ciò che stai facendo. Non si può giocare con la salute. Perché l’allenamento possa riprendere, tutto deve essere in ordine e in completa sicurezza per i giocatori e tutti coloro che ne saranno coinvolti. La situazione in Italia oggi è leggermente migliore. All’inizio, è stato piuttosto spaventoso. Oggi le persone rispettano meglio le regole e affrontano questa pandemia in modo diverso. Secondo me, la quarantena, che è stata molto rispettata, è stata la ragione che ha davvero fatto diminuire il numero di infetti e morti qui in Italia. Ci ho pensato meglio e ho deciso di aspettare e vedere come il Paese avrebbe reagito al virus, come avrebbe reagito la popolazione brasiliana. Sono qui, mi sento protetto“.