Udinese-Benevento – Gara affidata a Volpi della sezione di Arezzo

UDINE – Dopo il pareggio di ieri contro il Cagliari per 1-1, l’Udinese si prepara a tornare in campo. Tra due giorni, infatti, alla Dacia Arena andrà in scena la sfida tra i friulani di Luca Gotti e il Benevento di Pippo Inzaghi: il match sarà valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Poco fa sono uscite le designazioni arbitrali per le partite di domani e di mercoledì e la gara dei bianconeri è stata affidata a Manuel Volpi, della sezione di Arezzo. Arbitro giovane, che ha esordito nella massima serie quasi due anni fa, sarà aiutato dagli assistenti di linea Alassio e Avalos, mentre il quarto uomo sarà Ros. Al VAR ci sarà Orsato, mentre all’assistenza del VAR ci sarà Bindoni.

