Udinese – Bologna, Okaka all’intervallo: “Dobbiamo continuare. Con De Paul ci siamo chiariti dopo il gol”

Al termine del primo tempo tra Bologna e Udinese, l’attaccante dei friulani Stefano Okaka ha firmato il gol che ha portato avanti la squadra bianconera. Calcio di punizione dalla trequarti, De Paul disegna un assist perfetto per Okaka che di testa indisturbato colpisce e batte Da Costa. L’autore del gol dell’1-0 per la squadra di Gotti, ha parlato al termine della prima frazione. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Dobbiamo continuare così. E’ una partita fondamentale, stiamo facendo quello che dobbiamo e vogliamo uscire con i tre punti da qui. La discussione con de Paul? E’ mio fratello. Normale che ogni tanto ci sia qualche momento di tensione in campo“.