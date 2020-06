Udinese Brescia: amichevole di lusso in vista della ripresa

In attesa della ripresa, Udinese e Brescia si sfideranno in un’amichevole al Friuli. Le due squadre, come comunicato dalla società bianconera, scenderanno in campo mercoledì 17 giugno alle ore 18.30. Ecco la nota ufficiale:

Udinese Calcio comunica che mercoledì 17 giugno alle ore 18,30 sarà disputata, alla Dacia Arena, una gara amichevole contro il Brescia.



Il match si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Udinese TV, canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto e visibile in streaming sul sito www.udinese.tv