Udinese, Carnevale: “I grandi club hanno ragione di seguire Musso”

NEWS UDINESE – I microfoni di Radio Marte hanno intercettato il capo scouting dell’Udinese Andrea Carnevale. Il quale ha parlato a lungo della situazione legato al campionato ma anche del prossimo mercato bianconero:

“Mi auguro che quest’emergenza possa finire il prima possibile. Ma da quanto si evince, è difficile pensare che la Serie A possa ricominciare il 4 aprile. Lo trovo impossibile, ma ci spero anche se non credo succederà. Sono già passati più di venti giorni dall’inizio di marzo e il picco non è ancora stato toccato. La gente ancora esce di casa. Forse maggio può essere un periodo possibile per la ripresa. Mi auguro sia così. Il virus ha colto di sorpresa tutto il mondo, non riesco a capire. Per quanto riguarda l’Udinese, ci siamo sentiti con il presidente. Le liste di mercato dell’Udinese e del Watford sono quasi pronte. Noi abbiamo già le idee chiare per il prossimo mercato bianconero, sia in entrata che in uscita. Se Musso andrà al Milan sarà il presidente ad occuparsene. Posso aggiungere che ritengo che l’argentino diventerà forte come Meret. Alex tornerà a grandi livelli. Mentre Juan sarà presto il titolare dell’Argentina. Le grandi squadre hanno ragione a seguirlo. E’ un bravo ragazzo, è professionale è credo che diventare forte come Handanovic”.