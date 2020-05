Udinese, caso lettera Pozzo: Stefano Campoccia rassegna le dimissioni dal Consiglio di Lega

Come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio della Lega calcio di Serie A a seguito dell’episodio della lettera del patron Gianpaolo Pozzo accaduto nell’ultima assemblea di Lega. Nella missiva, inoltrata alle principali autorità sportive (il presidente Figc Gravina, il presidente del Coni Malagò e il ministro dello Sport Spadafora), Pozzo sottolineava le sue perplessità legate al protocollo degli allenamenti e invocava una maggiore tutela per i medici sociali, gravati da un’eccessiva responsabilità civile e penale in merito all’eventuale positività di un giocatore. Il presidente della Lega Dal Pino aveva chiesto «proprio per quel motivo» le dimissioni del dirigente bianconero e una volta ricevute le ha accettate.