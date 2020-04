Udinese, Collavino: “Mi sono ridotto lo stipendio della metà”

NEWS UDINESE – Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino, ha parlato attraverso il Corriere dello Sport della situazione italiana legata ai campionati e non solo. Il DG bianconero ha anche sollevato la questione riguardante la riduzione degli stipendi. I primi in Italia ha compiere tale gesto sono stati i tesserati della Juventus, e da quel momento anche gli altri club professionistici stanno pensando di fare lo stesso per ammortizzare le spese in questo periodo così difficile. Sulle colonne del quotidiano nazionale, Collavino ha detto di essersi ridotto, di propria volontà, lo stipendio del 50%:

“Parlare di una ripresa adesso lo trovo prematuro, in Italia c’è ancora troppa sofferenza. Ogni giorno vengono a mancare circa 700 persone. Ritengo che chiudere questo campionato sarà un’operazione particolarmente difficile. A questo punto ritengo che dovremmo concentrare le nostre energie sulla pianificazione del prossimo. In modo che si possa giocare regolarmente. Per quanto riguarda il taglio degli stipendi, al momento non c’è alcun tipo di accordo con i calciatori. Prima è giusto che gli scenari siano chiari, poi ognuno farà la propria parte. Dal mio canto, ho già preso una decisione. Ho optato per autoridurmi lo stipendio del 50%. Da qualche ora l’ho anche comunicato all’Udinese”.