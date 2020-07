Udinese, contro i friulani la Roma pensa alla difesa a tre

NEWS UDINESE – Stasera a partire dalle 21:45 l’Udinese scenderà in campo per sfidare la Roma in trasferta. I bianconeri vorranno fare risultato in modo da mettere in cascina quanti più punti possibili in modo da evitare di restare troppo a lungo invischiati nella lotta salvezza. D’altro canto anche i giallorossi sperano di non perdere la scia che porta direttamente in Champions League. Anche se l’Atalanta sembra fuggita, gli uomini di mister Fonseca vorranno dare il massimo. Nel frattempo il tecnico nato in Mozambico ha alcuni forti dubbi di formazione. Ieri in conferenza stampa l’ex Shaktar ha detto che probabilmente potrebbe giocare con la difesa a tre contro l’Udinese:

“Per la sfida con l’Udinese ho alcuni dubbi di formazione. Difficile pensare di poter recuperare qualche pedina per tempo. Non so nemmeno se ci sarà Mkhitaryan. Non posso fare a meno di pensare che fra due giorni dovrà preparare nel migliore dei modi anche la gara con il Napoli. Potrei pensare di affrontare i friulani con la difesa a tre”.